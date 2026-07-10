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Les Vikings étaient bien plus que des pillards barbus : pourquoi les musées scandinaves entretiennent encore cette image ?

par Julia Håkansson, Postdoctoral fellow in Museology, Lund University
Les musées nationaux de Scandinavie ne racontent pas seulement le passé : ils contribuent aussi à façonner l’identité contemporaine. Quitte à entretenir certains mythes sur les Vikings, toujours très présents dans l’imaginaire collectif.La Conversation


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