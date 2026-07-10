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Sénégal : les leçons de trois alternances politiques depuis 2000

par Abdou Fattah Niane, ensiegnant-chercheur, Université Gaston Berger
Le Sénégal a connu trois changements de pouvoir depuis 2000. Le pays confirme ainsi sa capacité à organiser le transfert du pouvoir par les urnes, malgré des poussées de violence. Mais ces changements successifs ont-ils abouti aux transformations économiques, sociales, politiques et institutionnelles attendues par les citoyens ? Vingt-cinq ans après la première alternance, et alors que la troisième, portée par le parti Patriotes…La Conversation


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