Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Avant Epstein, le scandale sexuel qui a forcé la Grande-Bretagne à changer sa loi

par Claire Cunnington, Research associate, University of Sheffield
Caroline Derry, Professor of Feminism, Law and History, The Open University
En 1885, des journalistes et des militantes dénoncent un réseau impliquant de riches notables dans l'exploitation sexuelle de jeunes filles. Leur enquête fait évoluer la législation britannique, mais laisse les principaux responsables à l'abri des poursuites.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sénégal : les leçons de trois alternances politiques depuis 2000
~ La « malédiction » du « Titanic » et la vie oubliée de la fille du capitaine
~ Les algues ne sont pas des plantes… et six autres faits surprenants sur la flore aquatique
~ 3I/Atlas, une comète venue d’une autre étoile qui ne ressemble à rien de connu dans le Système solaire
~ Le mouvement queer du Ghana perd un combat qu'il pourrait « gagner »
~ Pour que l'IA travaille pour nous, elle va devoir arrêter de se faire passer pour nous
~ Nouvelles technologies, nouvelles règles : récits et société civile à l'ère de l'IA et des algorithmes
~ Voici comment l’IA peut nous aider à affronter les chaleurs extrêmes
~ Monde. Des employées de maison philippines sont victimes d’exploitation et de violences sexuelles en Arabie saoudite
~ Pourquoi les alertes environnementales sont-elles si difficiles à entendre ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter