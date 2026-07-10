Avant Epstein, le scandale sexuel qui a forcé la Grande-Bretagne à changer sa loi
par Claire Cunnington, Research associate, University of Sheffield
Caroline Derry, Professor of Feminism, Law and History, The Open University
En 1885, des journalistes et des militantes dénoncent un réseau impliquant de riches notables dans l'exploitation sexuelle de jeunes filles. Leur enquête fait évoluer la législation britannique, mais laisse les principaux responsables à l'abri des poursuites.
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- vendredi 10 juillet 2026