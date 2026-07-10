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Observatoire des droits humains

Le mouvement queer du Ghana perd un combat qu'il pourrait « gagner »

par Rachel Houpe
Une loi anti-LGBTQ+ après avoir été saluée pour sa défense des droits humains exposerait le Ghana à des accusations d'hypocrisie flagrante, compromettant le dialogue sur les réparations que le gouvernement prétend privilégier.


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