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Observatoire des droits humains

Nouvelles technologies, nouvelles règles : récits et société civile à l'ère de l'IA et des algorithmes

par Rachel Houpe
Si la surveillance, les abus et les fortes concentrations et déséquilibres de pouvoir sont très préoccupants, on retrouve aussi des aspects encourageants dans ces études de cas sur les technologies.


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