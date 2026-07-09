Srebrenica : 31 ans après le génocide, la bataille contre le déni

« Je ne me souviens pas de la voix de mon père. Je ne me souviens pas de la chaleur de son étreinte. Je ne me souviens pas de la couleur de ses yeux ». Dans le vaste hall de l’Assemblée générale des Nations Unies, le silence semble presque aussi lourd que les paroles prononcées à sa tribune.



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