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Europe : les pics de chaleur pulvérisent les records des années 1970

Le mois de juin 2026 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe occidentale, où une vague de chaleur exceptionnelle a battu plusieurs records historiques établis il y a un demi-siècle, selon le dernier bulletin du service européen Copernicus sur le changement climatique, publié jeudi.


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