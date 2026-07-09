RDC : la guerre s’étend de nouveau dans le Sud-Kivu, sur fond de flambée d’Ebola

Les combats ont repris de plus belle dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Alors que l’épidémie d’Ebola se propage dans la région, les hauts plateaux du Sud-Kivu sont de nouveau le théâtre d’affrontements intenses entre l’armée congolaise et le mouvement rebelle du M23, soutenu par le Rwanda voisin.



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