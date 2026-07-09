Ukraine : au Conseil de sécurité, l’ONU alerte sur une aggravation du coût humain de la guerre

Les Nations Unies ont tiré jeudi la sonnette d’alarme devant le Conseil de sécurité face à l’intensification des frappes en Ukraine, estimant que les civils paient un prix toujours plus lourd dans un conflit qui dure depuis plus de quatre ans, sans perspective de règlement militaire.



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