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Logement : plus de 3 milliards de personnes n’ont toujours pas de toit convenable, prévient l’ONU

Le manque de logements décents menace les progrès vers des villes plus durables et plus inclusives, prévient un nouveau rapport des Nations Unies, qui appelle les gouvernements à agir rapidement face à une crise qui touche aujourd’hui plus de 3 milliards de personnes.


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© Nations Unies -
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