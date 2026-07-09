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Observatoire des droits humains

Écoles en surchauffe : un problème qui se joue avant tout à l’échelle des salles de classe

par Mona Noroozi, Doctorante, Génie Civil et Sciences de l'Habitat, Université Savoie Mont Blanc; Ademe (Agence de la transition écologique)
Monika Woloszyn, Professeure en physique du bâtiment, Université Savoie Mont Blanc
Nolwenn Hurel, Chercheuse en physique du bâtiment, Cerema
Comment aider l’école à s’adapter aux canicules ? Il ne faut pas oublier que, au sein d’un même établissement, l’étage et l’exposition des salles jouent beaucoup.La Conversation


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