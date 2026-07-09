Écoles en surchauffe : un problème qui se joue avant tout à l’échelle des salles de classe

par Mona Noroozi, Doctorante, Génie Civil et Sciences de l'Habitat, Université Savoie Mont Blanc; Ademe (Agence de la transition écologique)

Monika Woloszyn, Professeure en physique du bâtiment, Université Savoie Mont Blanc

Nolwenn Hurel, Chercheuse en physique du bâtiment, Cerema