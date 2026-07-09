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Observatoire des droits humains

À Dakar, des créateurs de contenus mobilisés contre la traite des personnes

Une promesse d'emploi qui tourne au piège. Une offre de migration frauduleuse diffusée sur les réseaux sociaux. Une fausse demande en mariage destinée à exploiter de jeunes femmes. À l'ère du numérique, les trafiquants utilisent les mêmes plateformes qui rapprochent les populations pour recruter leurs victimes.


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