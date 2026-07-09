EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la guerre en Ukraine

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, ce jeudi matin, pour faire le point sur la situation en Ukraine, à la demande de ce pays, à la suite d'attaques russes de grande envergure menées à l'aide de missiles et de drones contre des zones civiles. La couverture des discussions en direct est assurée par la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.



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