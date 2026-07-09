Ce que la Coupe du monde 2026 nous apprend sur la diversité et l’inclusion sur les réseaux sociaux

par Matthijs Meire, Associate professor, IÉSEG School of Management

Arno De Caigny, Full Professor of Marketing Analytics, IÉSEG School of Management

Kristof Coussement, Professor of Business Analytics, IÉSEG School of Management

Willem Standaert, Associate Professor, Université de Liège