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Monde. Des employées de maison philippines sont victimes d’exploitation et de violences sexuelles en Arabie saoudite

par Amnesty International
Un an après qu’Amnesty International a dénoncé les abus généralisés dont sont victimes les employées de maison kenyanes en Arabie saoudite, une nouvelle synthèse de l’organisation révèle que des femmes philippines sont elles aussi confrontées à un grand nombre de ces violations, notamment un nombre d’heures de travail excessif, l’exploitation et les traitements dégradants, ainsi […] The post Monde. Des employées de maison philippines sont victimes d’exploitation et de violences sexuelles en Arabie saoudite appeared first on Amnesty International. ]]>


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