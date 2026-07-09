Golfe Persique : la reprise des combats piège 6.000 marins et menace le cessez-le-feu

Il y a moins de deux semaines, l’Organisation maritime internationale (OMI) organisait une opération sans précédent pour évacuer des milliers de marins bloqués dans le golfe Persique depuis le début de la guerre entre l’Iran et les États-Unis. Avec la reprise des hostilités mardi, l’agence maritime de l'ONU recommande désormais aux navires de ne plus s’engager dans le détroit d’Ormuz.



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