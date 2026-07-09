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Observatoire des droits humains

La violence sexuelle, une arme de guerre en pleine expansion

Les violences sexuelles liées aux conflits ont plus que doublé en un an, atteignant un niveau inédit, alors que les guerres se multiplient et que le droit international est de plus en plus bafoué, a averti mercredi la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU chargée de cette question, Pramila Patten.


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© Nations Unies -
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