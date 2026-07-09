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Le retour amer des Libanais dans un paysage de ruines

L'accord de cessez-le-feu entre Beyrouth et Tel-Aviv a entraîné une réduction marquée des hostilités entre le Hezbollah et l'armée israélienne — déclenchées par le conflit plus large impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis — mais la situation demeure incertaine pour les populations qui rentrent chez elles pour y découvrir des destructions généralisées, ont indiqué mercredi les Casques bleus de l'ONU.


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© Nations Unies -
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