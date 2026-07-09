Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les cas de cancer pourraient presque doubler d’ici à 2050, alerte l’OMS

Le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde pourrait atteindre près de 35 millions par an d’ici à 2050 si les pays ne prennent pas rapidement des mesures pour renforcer la prévention, le dépistage précoce et les traitements.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que la Coupe du monde 2026 nous apprend sur la diversité et l’inclusion sur les réseaux sociaux
~ Mbappé ne défend pas ? Et si, au football comme dans l’entreprise, le débat était mal posé ?
~ Voici comment l’IA peut nous aider à affronter les chaleurs extrêmes
~ Monde. Des employées de maison philippines sont victimes d’exploitation et de violences sexuelles en Arabie saoudite
~ Pourquoi les alertes environnementales sont-elles si difficiles à entendre ?
~ Abdullah Ibrahim dans les années 1960 : comment l'exil et la quête spirituelle du pianiste ont forgé le jazz africain
~ Guinée. Deux ans après la disparition forcée des deux activistes du FNDC, les enlèvements et disparitions se poursuivent dans l’impunité
~ RD Congo : Répression à l’encontre de manifestants
~ Ukraine : Des civils piégés dans la région de Kherson, sous occupation russe
~ Liban. Les attaques israéliennes tuant des enfants et anéantissant des familles doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter