Les cas de cancer pourraient presque doubler d’ici à 2050, alerte l’OMS

Le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde pourrait atteindre près de 35 millions par an d’ici à 2050 si les pays ne prennent pas rapidement des mesures pour renforcer la prévention, le dépistage précoce et les traitements.



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