Soudan : « El Obeid ne doit pas devenir la prochaine scène de crime »

Les atrocités commises par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils à El Fasher, au Soudan, en octobre dernier – massacres, enlèvements, viols collectifs et persécutions ciblées – présentent les caractéristiques d'un génocide, ont averti mercredi des enquêteurs indépendants mandatés par l'ONU, qui redoutent désormais un scénario similaire à El Obeid.



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