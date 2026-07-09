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Venezuela : l'après-séisme commence, l'ONU veut éviter que la solidarité ne s'essouffle

Deux semaines après les deux puissants séismes qui ont dévasté le centre-nord du Venezuela, les Nations Unies estiment que l'élan de solidarité internationale devra se transformer en engagement financier durable si le pays veut éviter une catastrophe humanitaire de longue durée.


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© Nations Unies -
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