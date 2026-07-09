Pourquoi les alertes environnementales sont-elles si difficiles à entendre ?

par Guy Richard, Directeur de l'expertise scientifique collective, de la prospective et des études à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Inrae

Jean-Michel Salles, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Michel Colombier, Directeur scientifique, Iddri