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Abdullah Ibrahim dans les années 1960 : comment l'exil et la quête spirituelle du pianiste ont forgé le jazz africain

par Stephanie Vos, Post-Doctoral Fellow, Stellenbosch University
En exil, il a imaginé une Afrique différente à travers sa musique, tout en découvrant de nouvelles réalités à l’étranger.La Conversation


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