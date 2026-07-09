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Guinée. Deux ans après la disparition forcée des deux activistes du FNDC, les enlèvements et disparitions se poursuivent dans l’impunité

par Amnesty International
Les autorités guinéennes doivent révéler le sort de toutes les victimes d’enlèvements et de disparitions forcées, notamment celui des militants du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) Oumar Sylla, dit Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah, victimes de disparitions forcées il y a deux ans aujourd’hui. Dans une déclaration commune, Amnesty International, […] The post Guinée. Deux ans après la disparition forcée des deux activistes du FNDC, les enlèvements et disparitions se poursuivent dans l’impunité     appeared first on Amnesty International. ]]>


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