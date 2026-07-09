RD Congo : Répression à l’encontre de manifestants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les forces de sécurité dispersent des manifestants près du bâtiment du Parlement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 12 juin 2026. © 2026 Aristote Lokinda/Reuters (Kinshasa) – Les forces de sécurité en République démocratique du Congo ont fait usage d’une force excessive à l’encontre de manifestants qui protestaient le 12 juin 2026 contre un projet de loi qui pourrait prolonger le mandat du président Félix Tshisekedi, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques dans la capitale,…



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