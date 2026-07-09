Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : Des civils piégés dans la région de Kherson, sous occupation russe

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le pont Antonovsky à Kherson, dans le sud-est de l’Ukraine, photographié le 16 novembre 2022, quelques jours après sa destruction partielle par l'armée russe lors de son retrait de cette ville. © 2022 Celestino Arce Lavin/ZUMA via Reuters (Berlin, 9 juillet 2026) – Les civils piégés dans les zones proches de la ligne de front dans la région de Kherson, située dans le sud de l’Ukraine et occupée par la Russie, sont confrontés à des conditions humanitaires désastreuses et n’ont aucun moyen sûr de partir, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les civils qui…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guinée. Deux ans après la disparition forcée des deux activistes du FNDC, les enlèvements et disparitions se poursuivent dans l’impunité
~ RD Congo : Répression à l’encontre de manifestants
~ Liban. Les attaques israéliennes tuant des enfants et anéantissant des familles doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre
~ Au-delà du projet immobilier Kushner-Trump, les racines de la contestation politique en Albanie
~ Médias : qui décide de ce que vous lisez ? Dans les coulisses de la « mécanique de la donnée »
~ Football : les Bleus représentent-ils la France ?
~ De nouvelles technologies pour aider les aînés devenus moins autonomes en raison de pertes cognitives
~ Cinq failles dans le mythe du travail « augmenté » par l’IA. Résultats d’un grand sondage québécois
~ Iran. L’absence de justice internationale six mois après les massacres lors des manifestations risque d’entraîner de nouvelles atrocités
~ Les nanobulles ont nettoyé le bassin du mémorial de Lincoln : elles pourraient aussi sauver des mers et des lacs en train de mourir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter