Ukraine : Des civils piégés dans la région de Kherson, sous occupation russe

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le pont Antonovsky à Kherson, dans le sud-est de l’Ukraine, photographié le 16 novembre 2022, quelques jours après sa destruction partielle par l'armée russe lors de son retrait de cette ville. © 2022 Celestino Arce Lavin/ZUMA via Reuters (Berlin, 9 juillet 2026) – Les civils piégés dans les zones proches de la ligne de front dans la région de Kherson, située dans le sud de l’Ukraine et occupée par la Russie, sont confrontés à des conditions humanitaires désastreuses et n’ont aucun moyen sûr de partir, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les civils qui…



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