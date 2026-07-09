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Liban. Les attaques israéliennes tuant des enfants et anéantissant des familles doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre

par Amnesty International
Trois frappes aériennes israéliennes menées contre le sud du Liban en mars 2026, qui ont tué 24 civil·e·s – dont 12 enfants – et anéanti des familles, doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre, a déclaré Amnesty International jeudi 9 juillet. L’organisation a enquêté sur trois attaques israéliennes qui ont détruit des habitations civiles du quartier d’al Thakana (district de […] The post Liban. Les attaques israéliennes tuant des enfants et anéantissant des familles doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>


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