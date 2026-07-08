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Investissements : la nouvelle géographie du capital relègue les pays pauvres à la marge

Après deux années de recul, les investissements directs étrangers sont repartis à la hausse en 2025. Mais derrière ce rebond de façade, la carte mondiale du capital est en train de se rétrécir : les flux se concentrent sur une poignée de pays, de technologies et d'intérêts stratégiques.


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