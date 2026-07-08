Canicule et santé au travail : quelles sont les adaptations mises en place par les organisations ?

par Marc Dumas, Professeur en management et gestion des ressources humaines, Université Bretagne Sud (UBS)

Bénédicte BERTHE, maitre de conférences en économie du travail et des ressources humaines, Université Bretagne Sud (UBS)

Nathalie Dedessus Le Moustier, Maître de conférences HDR en droit privé, Université Bretagne Sud (UBS)