Canicule et santé au travail : quelles sont les adaptations mises en place par les organisations ?
par Marc Dumas, Professeur en management et gestion des ressources humaines, Université Bretagne Sud (UBS)
Bénédicte BERTHE, maitre de conférences en économie du travail et des ressources humaines, Université Bretagne Sud (UBS)
Nathalie Dedessus Le Moustier, Maître de conférences HDR en droit privé, Université Bretagne Sud (UBS)
Avec le retour des fortes chaleurs, c’est la question de la possibilité de bien travailler qui est à nouveau posée. Comment s’adaptent les entreprises ? Pourraient-elles faire mieux ?
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- mercredi 8 juillet 2026