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Médias : qui décide de ce que vous lisez ? Dans les coulisses de la « mécanique de la donnée »

par Cassandre Burnier, Lecturer in Communication, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Aujourd’hui, les médias en ligne peuvent suivre en temps réel les audiences de leurs articles et les réseaux sociaux analysent ce que vous lisez pour vous proposer d’autres contenus censés être plus en phase avec vos centres d’intérêt. Regard sur cette « mécanique de la donnée », à travers une enquête ethnographique au sein de deux groupes de presse belges.

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