De nouvelles technologies pour aider les aînés devenus moins autonomes en raison de pertes cognitives
par Amel Yaddaden, Candidate au Ph.D. en sciences de la réadaptation, Université de Montréal
Aline Aboujaoude, Candidate au doctorat en sciences de la réadaptation, Université de Montréal
Les personnes atteintes d’Alzheimer peuvent apprendre à utiliser de nouvelles technologies grâce à des méthodes adaptées qui préservent leur autonomie.
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- mercredi 8 juillet 2026