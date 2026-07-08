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Observatoire des droits humains

Cinq failles dans le mythe du travail « augmenté » par l’IA. Résultats d’un grand sondage québécois

par Xavier Parent-Rocheleau, Professor, HEC Montréal
Julie (M.É) Garneau, professeur, relations industrielles, spécialiste de la transformation du travail et des relations du travail à l'ère numérique, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Vincent Pasquier, Professeur en GRH et relations professionnelles, HEC Montréal
L’IA promet un « travail augmenté » plus productif et plus agréable. Notre enquête auprès de 4 595 salariés au Québec montre au contraire des effets inégaux, ambivalents et souvent mal encadrés.La Conversation


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