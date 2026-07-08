Union européenne. Après que des élu·e·s européens ont scandé « Renvoyez-les », il convient de se saisir de ce moment pour affronter le racisme en Europe

par Amnesty International

Après que la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a condamné des slogans racistes scandés par des député·e·s, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Les scènes lamentables de député·e·s européens scandant « Renvoyez-les » le mois dernier sont le résultat d’un racisme et d’une xénophobie de longue date, tolérés et encouragés […] The post Union européenne. Après que des élu·e·s européens ont scandé « Renvoyez-les », il convient de se saisir de ce moment pour affronter le racisme en Europe appeared first on Amnesty…



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