Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran. L’absence de justice internationale six mois après les massacres lors des manifestations risque d’entraîner de nouvelles atrocités

par Amnesty International
Six mois après le soulèvement populaire de janvier 2026 en Iran, au cours duquel les forces de sécurité ont procédé massivement à des homicides illégaux d’une ampleur sans précédent pour réprimer les manifestations réclamant la dignité, la liberté et la fin du système de la République islamique, tuant des milliers de manifestant·e·s et de passant·e·s […] The post Iran. L’absence de justice internationale six mois après les massacres lors des manifestations risque d’entraîner de nouvelles atrocités appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Peut-on apprendre la géographie française grâce aux jeux « Pokémon » ?
~ Canicule et santé au travail : quelles sont les adaptations mises en place par les organisations ?
~ En supprimant le garant et le dépôt de garantie, le Brésil facilite la location des logements. Qui en profite vraiment ?
~ Droit et vagues de chaleur : la France n’a pas de service public de la fraîcheur, et c’est un problème
~ Au-delà du projet immobilier Kushner-Trump, les racines de la contestation politique en Albanie
~ Médias : qui décide de ce que vous lisez ? Dans les coulisses de la « mécanique de la donnée »
~ Football : les Bleus représentent-ils la France ?
~ De nouvelles technologies pour aider les aînés devenus moins autonomes en raison de pertes cognitives
~ Cinq failles dans le mythe du travail « augmenté » par l’IA. Résultats d’un grand sondage québécois
~ Les nanobulles ont nettoyé le bassin du mémorial de Lincoln : elles pourraient aussi sauver des mers et des lacs en train de mourir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter