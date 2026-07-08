Pourquoi Nigel Farage démissionne de son mandat de député britannique… pour mieux se représenter
par Tim Bale, Professor of Politics, Queen Mary University of London
Lone Sorensen, Associate Professor of Political Communication, University of Leeds
Parveen Akhtar, Senior Lecturer: Politics, History and International Relations, Aston University
Mis en cause pour ne pas avoir déclaré d'importants dons reçus avant son élection, le leader de la droite populiste britannique Nigel Farage a choisi de démissionner de son siège de député afin de provoquer une élection partielle dans sa circonscription.
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- mercredi 8 juillet 2026