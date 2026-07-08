Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi Nigel Farage démissionne de son mandat de député britannique… pour mieux se représenter

par Tim Bale, Professor of Politics, Queen Mary University of London
Lone Sorensen, Associate Professor of Political Communication, University of Leeds
Parveen Akhtar, Senior Lecturer: Politics, History and International Relations, Aston University
Mis en cause pour ne pas avoir déclaré d'importants dons reçus avant son élection, le leader de la droite populiste britannique Nigel Farage a choisi de démissionner de son siège de député afin de provoquer une élection partielle dans sa circonscription.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les nanobulles ont nettoyé le bassin du mémorial de Lincoln : elles pourraient aussi sauver des mers et des lacs en train de mourir
~ Les astronomes cherchent-ils vraiment des extraterrestres ? Oui, mais pas comme dans les films
~ La respiration nous permet de communiquer avec nous-mêmes, avec les autres et avec les robots
~ Avec ou sans synapses ? Le singulier système nerveux des cténophores, ou comment un débat scientifique vieux de 100 ans refait surface
~ Une découverte inattendue : des traces de séismes anciens dans le Bassin parisien
~ Comment « dé-IA-iser » nos écrits pour éviter la disparition des particularités des langues ?
~ Transition énergétique : quel est le rôle des syndicats dans les projets industriels ?
~ La financiarisation est-elle le « remède » qui rend l’hôpital plus malade ?
~ Chlordécone, PFAS… pourquoi le droit devrait reconnaître un « préjudice collectif sanitaire »
~ Des drones à quelques milliers de dollars contre des bombardiers à 100 millions : les grandes puissances sont-elles encore à l’abri ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter