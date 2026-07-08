Les lumières s’éteignent à Cuba, la bataille diplomatique s’embrase à l’ONU

Avant même que les délégations ne commencent à s’affronter sur le fond, la bataille avait déjà commencé. À peine la séance ouverte, le représentant des États-Unis demandait à l’Assemblée générale de renoncer purement et simplement au débat de mardi sur la levée du blocus imposé depuis des décennies par son pays à Cuba, dénonçant une perte de temps et d’argent.



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