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RDC : l’épidémie d’Ebola dépasse les 500 morts et continue de s’étendre

L’épidémie d’Ebola qui frappe depuis près de deux mois les provinces orientales de la République démocratique du Congo (RDC) a franchi un seuil symbolique et inquiétant. Plus de 500 personnes ont déjà succombé au virus, tandis que les autorités sanitaires reconnaissent ne toujours pas connaître l’ampleur réelle de la crise.


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