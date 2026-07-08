Police de l’ONU : investir dans la sécurité pour préserver la paix

À l’heure où les opérations de paix sont confrontées à des crises de plus en plus complexes et à des ressources limitées, les Nations Unies veulent renforcer le rôle de leur composante policière. Réunis mardi et mercredi au siège de l’ONU à New York, les chefs de police du monde entier sont appelés à définir une nouvelle vision du maintien de l’ordre au service de la paix.



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