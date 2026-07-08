Qui répond des dommages causés par l'IA ? L'ONU ouvre le débat sur la responsabilité

Qui est juridiquement responsable lorsque l'intelligence artificielle (IA) cause des préjudices ? Cette question s'est imposée mardi au cœur des débats de la deuxième journée du tout premier Dialogue mondial de l'ONU sur la gouvernance de l'IA, à Genève. Des experts internationaux ont alerté sur l'accumulation de preuves de violations des droits humains liées à cette technologie et appelé à un cadre de responsabilité plus solide.



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