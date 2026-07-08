Développement durable : des progrès tangibles, mais un retard alarmant

À moins de cinq ans de l'échéance de 2030, un nouveau rapport des Nations Unies montre que les Objectifs de développement durable (ODD) ont permis d'améliorer les conditions de vie de milliards de personnes grâce à des investissements soutenus et à la coopération internationale. Mais il avertit que les gouvernements doivent accélérer d'urgence leurs efforts s'ils veulent tenir les engagements pris il y a plus de dix ans.



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