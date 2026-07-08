Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La respiration nous permet de communiquer avec nous-mêmes, avec les autres et avec les robots

par Thomas Similowski, Professeur de pneumologie, directeur de l'unité de recherche UMRS1158 (Neurophysiologie Respiratoire Expérimentale et Clinique), spécialiste des interactions entre système respiratoire, système nerveux, et société, Sorbonne Université
La respiration n’a pas comme unique fonction de nous apporter de l’oxygène et d’éliminer du dioxyde de carbone. Loin de là. Elle sert aussi à communiquer de multiples manières. Avec les autres, explicitement et implicitement ; avec soi-même ; et même avec des robots ou des œuvres d’art. Cette faculté est propre à la respiration : on ne communique avec son cœur ou ses tripes qu’au figuré.

Parmi les fonctions vitales, la respiration possède deux grandes particularités. La première est que nous pouvons en prendre temporairement le contrôle. Comment est-ce possible ?…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les nanobulles ont nettoyé le bassin du mémorial de Lincoln : elles pourraient aussi sauver des mers et des lacs en train de mourir
~ Pourquoi Nigel Farage démissionne de son mandat de député britannique… pour mieux se représenter
~ Les astronomes cherchent-ils vraiment des extraterrestres ? Oui, mais pas comme dans les films
~ Avec ou sans synapses ? Le singulier système nerveux des cténophores, ou comment un débat scientifique vieux de 100 ans refait surface
~ Une découverte inattendue : des traces de séismes anciens dans le Bassin parisien
~ Comment « dé-IA-iser » nos écrits pour éviter la disparition des particularités des langues ?
~ Transition énergétique : quel est le rôle des syndicats dans les projets industriels ?
~ La financiarisation est-elle le « remède » qui rend l’hôpital plus malade ?
~ Chlordécone, PFAS… pourquoi le droit devrait reconnaître un « préjudice collectif sanitaire »
~ Des drones à quelques milliers de dollars contre des bombardiers à 100 millions : les grandes puissances sont-elles encore à l’abri ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter