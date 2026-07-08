Avec ou sans synapses ? Le singulier système nerveux des cténophores, ou comment un débat scientifique vieux de 100 ans refait surface
par David Stroebel, Ingénieur de recherche hors classe CNRS dans l'équipe Récepteurs du glutamate et synapses excitatrices, Institut de biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL
Voilà que des scientifiques ont observé un système différent, sans synapses, chez d’intrigants animaux marins, les cténophores. Une avancée qui suscite les débats.
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- mercredi 8 juillet 2026