Une découverte inattendue : des traces de séismes anciens dans le Bassin parisien

par Stéphane Baize, Géologue des tremblements de terre, Directeur de Recherches, ASNR

Pierre Louis Antoine, Directeur de Recherche CNRS, géoloque et géomorphologue spécialiste des paléoenvironnements du Quaternaire, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)