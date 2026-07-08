Une découverte inattendue : des traces de séismes anciens dans le Bassin parisien
par Stéphane Baize, Géologue des tremblements de terre, Directeur de Recherches, ASNR
Pierre Louis Antoine, Directeur de Recherche CNRS, géoloque et géomorphologue spécialiste des paléoenvironnements du Quaternaire, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
De nouvelles observations révèlent un réseau de failles dans le Bassin parisien, qui pourraient être d’origine sismique, ce qui vient modifier la perception du risque sismique dans une région réputée stable.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 8 juillet 2026