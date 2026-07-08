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Observatoire des droits humains

L’UE ne devrait pas conclure d’accord migratoire avec les talibans

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un activiste tenait une banderole lors d’un rassemblement tenu devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, le 23 juin 2026, pour protester contre une réunion entre des représentants de l’UE et une délégation des talibans, venue d’Afghanistan. © 2026 Nicolas Tucat/AFP via Getty Images Le 22 juin, l’Union européenne a accueilli une délégation de responsables talibans à Bruxelles, pour la première fois depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021. La Commission européenne a qualifié cette rencontre de « technique » et axée sur les…


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© Human Rights Watch -
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