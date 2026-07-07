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Natalité : l’ONU démonte les idées reçues sur la baisse des naissances

Ils voudraient des enfants. Souvent deux. Ils rêvent encore de fonder une famille avec un partenaire et d’offrir un avenir meilleur à leurs futures progénitures. Mais entre ce désir et sa réalisation s’est creusé un fossé que le logement hors de prix, la précarité de l’emploi, l’insécurité économique et la difficulté à construire une relation stable rendent chaque année plus profond.


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© Nations Unies -
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