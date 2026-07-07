Des phares aux autoroutes : pourquoi nos infrastructures ont souvent un double usage

par Bryn Williams-Jones, Professor of Bioethics and Director of the Department of Social and Preventive Medicine, École de santé publique, Université de Montréal

Carolina Lucchesi Lavoie, Étudiante à la maîtrise en bioéthique - sécurité de la recherche et double usage, Université de Montréal