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La financiarisation est-elle le « remède » qui rend l’hôpital plus malade ?

par Ana Carolina Cordilha, Maîtresse de conférences, Université Rennes 2
Face à la baisse des subventions, les hôpitaux publics français se sont tournés vers les banques et les fonds d’investissement. Le hic ? Ils doivent maintenant payer des intérêts.La Conversation


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