Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des drones à quelques milliers de dollars contre des bombardiers à 100 millions : les grandes puissances sont-elles encore à l’abri ?

par Ivan Manokha, Full-time professor, Schiller Intrenational University (Paris Campus); Maitre de conférences à Sciences Po Paris, Schiller International University; Sciences Po
Le 1er juin 2025, l’Ukraine a frappé des bombardiers russes avec des drones cachés dans les toits de structures en bois montées sur des camions. Un an après ce coup d’éclat, ces moyens précis et peu coûteux sont de plus en plus employés, quotidiennement, par les deux armées. Les fondements matériels du statut de « grande puissance » ont-ils changé ?

Le 1er juin 2025, des drones ukrainiens ont décollé non pas depuis la ligne de front, mais depuis des camions stationnés à proximité de bases aériennes russes ; selon…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Coupe du monde 2026 est le « joyau » de la FIFA
~ Coupe du monde 2026 : payer les places de plus en plus cher dans un « smart stadium » vaut-il le coup ?
~ Comment « dé-IA-iser » nos écrits pour éviter la disparition des particularités des langues ?
~ Transition énergétique : quel est le rôle des syndicats dans les projets industriels ?
~ La financiarisation est-elle le « remède » qui rend l’hôpital plus malade ?
~ Chlordécone, PFAS… pourquoi le droit devrait reconnaître un « préjudice collectif sanitaire »
~ Retour sur le Covid-19 : d’une crise globale à des réponses nationales, les enseignements de la France, du Brésil et du Portugal
~ Comment les constellations de satellites pourraient transformer la surveillance climatique
~ Les applis de santé nous font-elles vraiment bouger plus… ou seulement cliquer davantage ? Exemple avec une appli pour compter ses pas
~ À la recherche de Dieu à Lagos : qu’est-ce que le « Chrislam » ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter