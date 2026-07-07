Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment les constellations de satellites pourraient transformer la surveillance climatique

par Mustapha Meftah, Chercheur au LATMOS/CNRS/UVSQ/SU et professeur à l'UVSQ, spécialisé en physique solaire, sciences de l'atmosphère, instrumentation spatiale et missions satellitaires, Sorbonne Université
Alain Sarkissian, 11 Boulevard d'Alembert, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Philippe Keckhut, vice-président innovation, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Pour détecter et réguler les émissions responsables du changement climatique, certains phénomènes doivent désormais être suivis en temps réel, ou presque. Une solution consiste à démultiplier les instruments d’observation grâce à des constellations de satellites.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Coupe du monde 2026 est le « joyau » de la FIFA
~ Coupe du monde 2026 : payer les places de plus en plus cher dans un « smart stadium » vaut-il le coup ?
~ Comment « dé-IA-iser » nos écrits pour éviter la disparition des particularités des langues ?
~ Transition énergétique : quel est le rôle des syndicats dans les projets industriels ?
~ La financiarisation est-elle le « remède » qui rend l’hôpital plus malade ?
~ Chlordécone, PFAS… pourquoi le droit devrait reconnaître un « préjudice collectif sanitaire »
~ Des drones à quelques milliers de dollars contre des bombardiers à 100 millions : les grandes puissances sont-elles encore à l’abri ?
~ Retour sur le Covid-19 : d’une crise globale à des réponses nationales, les enseignements de la France, du Brésil et du Portugal
~ Les applis de santé nous font-elles vraiment bouger plus… ou seulement cliquer davantage ? Exemple avec une appli pour compter ses pas
~ À la recherche de Dieu à Lagos : qu’est-ce que le « Chrislam » ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter