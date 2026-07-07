Les applis de santé nous font-elles vraiment bouger plus… ou seulement cliquer davantage ? Exemple avec une appli pour compter ses pas
par Claire Mollier, Assistant professor en économie comportementale et expérimentale , Université Paris Nanterre
Beatrice Braut, Professor, Università degli studi di Genova
Sarah Zaccagni, Assistant Professor in Economics, Aarhus University
Selon une étude portant sur plus de 20 000 utilisateurs et utilisatrices d’une application pour compter les pas, ces applis et leurs notifications n’entraînent pas, dans la plupart des cas, de pratique accrue de la marche.
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- mardi 7 juillet 2026