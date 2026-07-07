Les applis de santé nous font-elles vraiment bouger plus… ou seulement cliquer davantage ? Exemple avec une appli pour compter ses pas

par Claire Mollier, Assistant professor en économie comportementale et expérimentale , Université Paris Nanterre

Beatrice Braut, Professor, Università degli studi di Genova

Sarah Zaccagni, Assistant Professor in Economics, Aarhus University